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Türkiye, İngiltere ile AB arasında uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladı

DHA |  25 Aralık 2020 Cuma - 10:53 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 10:56

Dışişleri Bakanlığı'nca, Birleşik Krallık (BK) ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 
 
Bu anlaşmanın, BK ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin hem AB hem BK ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, BK ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir" ifadesine yer verildi.
 

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Dışişleri Bakanlığı Birleşik Krallık AB
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