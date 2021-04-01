'Bir Zamanlar Kıbrıs' başlıyor!

TRT 1’in; güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken yeni dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs', bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile dizi oyuncularının katılımıyla bu akşam, pandemi önlemlerinin en üst düzeyde alındığı KKTC Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dizinin ilk bölüm izlemesi gerçekleştirilecek.

Ön hazırlık süreci altı ay süren, çekimleri KKTC’de gerçekleşen, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' tarihi gerçekler çerçevesinde ekrana yansıyacak. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri çeken dizide, 1963’te tarihe Kanlı Noel Gecesi olarak geçen saldırı tüm gerçekliğiyle ilk bölümde ekrana gelecek.

video</a> player" width="560">