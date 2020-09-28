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'Bir öpücük ver de gündem olalım'

'Bir öpücük ver de gündem olalım' Survivor Yasin Obuz Ala, ilk şarkısını piyasaya sürdü. Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan şarkı kısa süre içerisinde 12 milyon izlendi.
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