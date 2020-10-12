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'Bir günlük evliliğim gereksiz atraksiyondu'
47 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey'in sorularını yanıtladı, bir gün süren evliliği hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.
Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.
Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.