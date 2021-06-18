‘Bir günde implant tedavisiyle hasta dişsiz kalmıyor’

Diş Hekimi Abdulkadir Narin, hastaların artan konfor, estetik ve daha kısa süren tedavileri beklentileri doğrultusunda implant tedavisinin gelişmesine ve yeniden tanımlanmasına yol açtığını söyledi. Daha konforlu ve kısa süren tedavi sürelerinin oldukça önemli avantajlar olduğunu vurgulayan Narin, “Bilindiği üzere diş implantları, tek diş eksikliğinden tüm ağız total dişsizliklere kadar yaygın kullanım alanına sahip yapay diş kökleridir. Doğru uygulandığında başarısı kendini ispatlamış aynı kendi dişiniz gibi hissettiğiniz, yemek yediğiniz, çiğnediğiniz bu yapay diş kökleri, konservatif yöntemle, gerek görülen bölgeye yerleştirildikten sonra 2 ile 3 ay arasında bir bekleme süresinden sonra üzerine diş konulmaktadır. Bu konservatif yöntemle eğer diş çekilmesi gerekiyorsa önce dişler çekiliyor; 1,5-2 ay bekleniyor, akabinde implantlar yerleştiriliyor. Daha sonra 2-3 ay bekleniyor daha sonra diş yapım süreci ile 5-6 aya varan süreler gerekiyordu. Uyguladığımız 1 günde implant tekniği ile dişlere kavuşma süresi tek güne inmiş durumdadır. En büyük avantajı hasta dişsiz kalmadan normal hayatınıza devam edebiliyor” diye konuştu.

‘DİŞ ESTETİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR’

Narin, ‘1 günde implant tedavisinin’ klinik başarısı birçok faktöre bağlı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Takip sürecinde revize edilmesi gerekse bile dişsiz kalmadan normal hayatınıza devam edebiliyor olmanız harika değil mi? Bir nedenle bir diş çekilmesi gerekiyorsa aynı gün dişi çekip implantı koyup üzerine dişi koyup hastanın normal hayatında herhangi bir kesinti olmadan devam etmesi sağlanabilmesi olağanüstü konforlu ve etkili olmanın dışında aynı zamanda daha estetik sonuçlarda veriyor. Tüm ağız rehabilitasyonlarından tek diş eksikliklerine kadar yaygın uygulama alanı olan 1 günde implant tedavisinin özellikle tek diş eksiklerinde, diş eti estetiğinin sağlanmasına zemin oluşturuyor olması diş ve diş eti estetiği açısından çok büyük fayda sağlıyor. 1 günde implant tekniğinin klinik başarısı birçok faktöre bağlıdır. Hasta seçimi, kemik kalitesi ve miktarı, implant sayısı ve tasarımı, implant primer stabilitesi, oklüzal yükleme ve klinisyenin cerrahi yeteneği gibi. Bu protokol ve faktörlere riayet edildiğinde başarı oranları geç dönem yükleme prosedürü ile anlamlı farklılıklar göstermemektedir.”

’18 YAŞINDAN BÜYÜK POPÜLASYONA UYGULANABİLİYOR’

Narin, 1 günde implant tedavisinin diyabet (şeker) hasta grupları dâhil uygulanabildiğini belirterek, “İmplant uygulamasında olduğu gibi artık kontrol altındaki diyabet hastaları bile dâhil olmak üzere, 18-20 yaşından büyük iskelet gelişimini tamamlamış, popülasyonun çok büyük kısmına uygulanabilmektedir. İstisnai durumlar zaten implant uygulamasının da riskli olduğu gruplardır. 1 günde implant, implant cerrahisine ve implant-kemik tutulumunun biyolojik sürecine hâkimiyetin artması, kemik ile implant arasındaki tutulumu yönetmeyi beraberinde getirerek dünyada bilimsel anlamda başarılı, klinik olarak kendini ispatlamış bir yöntemdir. Dişsiz kalmayı tolere edemeyen herkes bu yöntem için bir adaydır.

Bir nedenle çekilmiş ya da çekilmesi gereken dişleri olan hastalara aynı gün implantlarıda takılıp üzerine dişlerini koyabiliyoruz. Ayrıca, 20 seneden fazla klinik takipleri olan ve 10 seneden beri dünyada klinik protokolüne dair konsensüsü olan bir yöntemdir. Bizde kliniğimizde 2013 den beri bu başarılı yöntemi uygulamaktayız” dedi.