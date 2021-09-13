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"Bir Düş Gördüm", İtalya'dan ödülle döndü

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 17:41 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 17:41

Murat Çeri'nin ilk filmi "Bir Düş Gördüm", Venedik'te düzenlenen "4. First Hermenitic Uluslararası Film Festivali"nde Agrippa Ödülü olarak adlandırılan "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.


TRT ortak yapımı film, İtalya'nın yanı sıra katıldığı birçok  uluslararası festivalden de ödül aldı.
 
Çeri'nin çocukluk hatıralarından esinlenerek hayata geçirdiği filmin  konusu kısaca şöyle:
 
 "Trafik kazasında babasını kaybeden, annesi ise komaya giren 8-9  yaşlarındaki Tarık hafıza kaybı geçirir. Köyde yaşayan dedesiyle ninesinin yanına  gönderilen Tarık, hiçbir şey hatırlamasa da geçmişiyle ilgili sık sık simgesel  rüyalar görür. Bir gün evlerinin yakınında arabanın çarptığı bir eşek ölü  bulunur. Eşeğin yeni doğmuş bir de sıpası vardır. Tarık bu sıpayla kendi durumu  arasında bir bağ kurarak onu yaşatmaya çalışır."
 
Görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut'un yaptığı filmde, Harun Reha  Pakoğlu, Recep Çavdar, Nevzat Yılmaz, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Fatih Dokgöz,  Mustafa Halezeroğlu, İsmail Kavrakoğlu, Emin Yalçın, Yakup Baybarz, Furkan Aydın  Çelik ve Yusuf Can rol aldı.
 
Filmin kostüm tasarımını Ebru Tunçoktay, sanat yönetmenliğini Zeki  Yalgın, ses tasarımını Umut Şenyol, renk düzenlemesini Mehmet Göksu, uygulayıcı  yapımcılığını Nihat Sönmez üstlendi.
 

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Bir Düş Gördüm Bir Düş Gördüm ödül Bir Düş Gördüm italya First Hermenitic Film Festivali"nde Agrippa Murat Çeri
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