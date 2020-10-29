Kanal D’nin yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaştığı yeni dizisi “Bir Annenin Günahı”, çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

Yayınlanan tanıtımı ile dikkat çeken dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Ekrana gelmesine az bir süre kalan dizinin setindeki titiz çalışmayı yansıtan kareler, Bir Annenin Günahı’na dair daha da merak uyandırdı. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı, senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı “Bir Annenin Günahı”, dramatik hikayesiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Bir Annenin Günahı’nın ikinci tanıtımı da ses getirdi!

Yayınlanan ilk tanıtımı ile izleyicinin büyük ilgisini kazanan dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Ekrana gelen yeni tanıtım da izleyicinin beğenisini kazandı ve sosyal medyada konuşuldu.