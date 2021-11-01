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"BİGG SPOR Ödülleri Yarışması"na başvuru süresi uzatıldı

ANKARA (AA)  |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 15:59 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 15:59

TÜBİTAK tarafından açılan "Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) SPOR Ödülleri Yarışması"na 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.


Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda açılan  BİGG SPOR Ödülleri Yarışması'nın başvuru süresinde uzatmaya gidildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan  Mandal, kurumun araştırma projelerinin desteklenmesinde köklü bir deneyime sahip  olduğunu ancak spor alanında verilen desteğin kurum için de yeni bir tecrübe  anlamına geldiğini bildirdi.
 
Yarışmayla projelerin sonuçlarının daha geniş bir kitleye açılmasının  amaçlandığını ve başarılı projelerin ödüllendirilmesinin sağlanacağını vurgulayan  Mandal, "Spor bilimleri alanında spor ve sağlık, sporcu psikolojisi, tesisleşme  gibi konular öne çıkıyor olsa da çerçeve geniş. Bu alanlarda ülkemizin her  kurumunun çok değerli çalışmaları var. Biz de spor bilimleri alanında Türkiye'nin  var olan gücünü daha da kıymetlendirip bilgi üretecek insan kaynağının  oluşturulması ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğünün artırılması  amacıyla yola çıktık." ifadelerini kullandı.
 
Mandal, TÜBİTAK'ın yeni dönemdeki programlarına ilişkin de şu bilgiyi  verdi:
"Yakın zamanda insan kaynağı geliştirme odaklı yeni programlar  başlatacağız. Spor bilim ve teknolojisine yönelik farkındalığın artırılmasına  için faaliyetler de düzenlenecek. Yayınların desteklenmesi ve kıymetlendirilmesi  amaçlarımız arasında bulunuyor."
 
Açıklamaya göre, yarışmayla spor teknolojileri alanında yaratıcı,  yenilikçi, rekabet özelliklerine sahip, özgün farklılıkları olan, ulusal  teknolojik birikime katkı sağlayan ürünler ödüllendirilecek ve kamuoyuna  tanıtılacak. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirlenecek girişimcilere  toplam 1 milyon lira ödül verilecek. Yarışmaya, spor teknolojileri alanında ürün  sunan ve geliştiren Türkiye'de yerleşik tüm firmalar "eteydeb.tubitak.gov.tr"  adresi üzerinden başvurabilecek. Başvurular TÜBİTAK Proje Değerlendirme ve İzleme  Sistemi üzerinden alınacak.
 
Yarışma kapsamında başvuruları kabul edilecek alanlar şöyle sıralandı:
"Spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları,  sporla ilişkili istatistik ve büyük veri analizi uygulamaları, sporda yapay zeka  uygulamaları, sporda giyilebilir teknolojiler, sporda sensör teknolojisi,  bireysel ve takım takip-analiz sistemleri, sporcu biyomekaniği ve performans  ölçüm araç ve gereçleri geliştirme, sporda antrenman, rehabilitasyon ve sağlık  teknolojileri, sporda yayın ve haberleşme teknolojileri, ithal spor  malzemelerinin yerlileştirilmesi, spor iletişimi ve haberleşme teknolojileri,  sporu teşvik eden akıllı ulaşım sistemleri ile sporda enerji ve temiz  teknolojiler."
 

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