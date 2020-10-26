“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”

Parkinson hastalarında beyin pili tedavisi etkili yöntemlerden biri olurken ameliyat sonrası hastalar sert olmayan ve kafa travmasına neden olmayacak yüzme, bisiklete binme, tenis gibi sporları dahi yapabiliyor. Beyin pili tedavisinin Parkinson hastalarında en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu ve hastalığın saatini geri alarak Parkinson hastalarının yaşama yeniden merhaba demelerine imkan sağladığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Beyin pili takılan hastaların günlük yaşantılarında hiçbir kısıtlama olmuyor. Hastalar çok sert olmayan, kafa travmasına neden olmayacak her türlü sportif faaliyeti sürdürebilir, tenis oynayabilir, bisiklete binebilir ve yüzebilir” dedi.

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, beyin piliyle hastaları yeniden hayata bağlayabildiklerini belirterek “İlaç tedavisine yeterli yanıt vermeyen, şiddetli titreme nöbetleri geçiren veya katılık ve tutukluk nedeni ile hareket edemeyen Parkinson hastalarında beyin pili başarılı sonuçlar veriyor” dedi.

“YENİDEN SOSYAL HAYATA DÖNÜYORLAR”

Yardımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan bu hastalarda, beyin pili tedavisinin yeniden bağımsız yaşayabilmeyi, sosyal hayatlarını yeniden kazanabilmeyi mümkün kıldığını belirten Dr. Zırh, sözlerine şöyle devam etti: “Bu noktada ameliyata uygun ve operasyondan yarar görecek doğru hasta seçimi ve ameliyat sırasında beyin pili elektrotlarının beyinde doğru yere konulması büyük önem taşıyor. Ameliyat sonrasında gerekli pil ayarlamalarının yapılmasının ardından hastalar eski sağlıklı günlerine yakın hallerine dönebiliyor.”

“İLAÇ TEDAVİSİ YETMEYEBİLİR”

Dr. Zırh, daha önceden ilaç tedavisine iyi cevap veren hastalarda artık yeterli fayda görülemediğinde ameliyat seçeneğinin gündeme geldiğine işaret ederek “Kabaca yüzde 10-15 hasta, uzun dönemde cerrahiye aday hale geliyor. Bunlara ilave olarak özellikle titremenin ön planda olduğu hastaların bir kısmı daha baştan ilaç tedavisine yeterli cevap veremiyorlar. Bu gibi başta ilaç tedavisinden yarar göremeyen hastalar da cerrahi tedaviye uygun aday iseler daha erken dönemde ameliyat edilebiliyor. Bir de erken yaşta hastalık bulguları başlamış ve yüksek doz ilaç tedavisi almak zorunda olan hastalar bu tedaviye aday hastalar olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

AMELİYAT HASTALARLA KONUŞARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Hastalara takılan pil cihazının tıpkı kalp pili gibi cilt altına yerleştirildiğini ifade eden Dr. Zırh, sözlerine şöyle devam etti: Beynin içinde tespit edilen sorunlu bölgelere iki adet elektrot yerleştiriyoruz. Göğüste cilt altına kalp pili gibi bir pil yerleştiriliyor ve cilt altından geçirilen uzatma bağlantılarıyla elektrotlar pile bağlanıyor. Daha sonra bilgisayar aracılığıyla hastaya iyi gelecek frekansları ve uyarı parametrelerini ayarlıyoruz. Medikal tedaviye yeterli cevap vermeyen, hareket bozukluğu olan bin 350’den fazla hastayı ameliyat ederek yaşam kalitelerine önemli ölçüde katkı sağladık. Bu hastaların 850’den fazlasına da beyin pili taktık. Ameliyatın büyük bir kısmında hasta uyanık ve bizimle konuşuyor, sohbet ediyoruz. Kimi zaman torunlarından bahsediyor, kimi zaman maç sohbetleri yapıyorlar. Ameliyatta hastayı uyanık tutmamızın amacı hastalıktan sorumlu hücreleri ve etrafındaki anatomik oluşumların yerini bulmak. Bunun için de ameliyatı, hastayı uyanık tutarak, konuşa konuşa yapıyoruz. Bu sayede hastanın tepkilerini ölçerek sorunlu bölgeye ulaşmamız daha kolay oluyor.”

ÇOK AZ BİR HATA PAYI İLE ELEKTROT YERLEŞTİRİLEBİLİYOR

Dr. Zırh, beyin pili ameliyatında kullanılan teknik ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: “Beynin içinde 2-3 milimetre çapındaki bir anatomik oluşumu bulup oraya müdahale ediyoruz. Sonuçların son derece yüz güldürücü ve risklerin bu kadar az olmasını sağlayan, yani doğru yere doğru müdahale edilmesini sağlayan en güvenli yöntemlerden biri ise mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniği. Bu teknik sayesinde beyindeki hastalıktan sorumlu hücreleri tek tek dinleyebiliyor ve doğru yerlerini saptayabiliyoruz. Bu teknoloji bizi amacımıza ulaştırıyor ve bu teknik sayesinde beynin fizyolojik haritasını çıkarıyoruz. 80 mikrondan daha az hata payı ile tespit ettiğimiz hastalıklı bölgeye beyin pili elektrotlarını yerleştiriyoruz.”

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