‘Beyin pili’ ile hayata yeniden tutundu

Iraklı Avukat Basim Al Omairi, genç yaşta Parkinson ile tanıştı. Tutukluk ve hareket yavaşlığı ile başlayan hastalık bulguları gün geçtikçe ilerledi ve bir süre sonra imzasını dahi kaybetti. Beyin pili tedavisi için Türkiye’ye gelen Al Omairi, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası hayata yeniden merhaba dedi.

Beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalması veya hasara uğramasıyla ortaya çıkan Parkinsonun'un hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere yol açarak kişilerin günlük yaşamlarına darbe vurduğunu belirten Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, “Hastalık genellikle vücudun bir tarafında daha ön planda olmak üzere ellerde ‘para sayar’ tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak yürünmesi, bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile ‘maske yüz’ diye ifade edilebilen yüz hali, küçük adımlarla ve öne doğru eğik olarak yürüme güçlüğü ile karşımıza çıkmaktadır” açıklamasını yaptı.

“ARAŞTIRDIM VE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM”

46 yaşındaki Avukat Basim Al Omairi ise hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:

“Parkinson kolumda ve bacağımda tutukluk ve hareket yavaşlığı ile başladı. 2015’te ise tanı konuldu ve Parkinson olduğumu öğrendim. Ağabeyimde de Parkinson bulguları vardı, ama tanı konulmadı. Önceleri ilaç tedavisiyle hayatıma devam ettim. Fakat bir müddet sonra ilaç etkisini yitirdiğinde yürümekte zorluk çeker, yataktan tek başıma kalkamaz oldum. Yemek yiyip su içmek çok zordu. Ailemden destek alıyordum. Evime bir misafir geldiğinde utandığım için onlarla oturamıyor, başka bir odaya geçiyordum. İmza atmakta bile güçlük çekiyordum. İnternet üzerinden araştırmalarım sonucu Türkiye’ye geldim ve doktorum gerekli değerlendirmeler sonucu beyin pili ameliyatı olmamı önerdi. Ameliyat çok iyi geçti, herhangi bir ağrı ya da acı hissetmedim. Şimdi kendimi normal bir birey gibi hissediyorum, eski hayatıma kavuştum. Artık mesleğime geri döneceğim, ailem ve arkadaşlarım ile dilediğim gibi vakit geçirebileceğim. Çok mutluyum.”

KONUŞA KONUŞA AMELİYAT

Beyin pili tedavisini ‘Hastalığın saatini geri almak’ olarak tanımlayan Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, “Hastalığın başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin ortaya çıktığı durumlarda cerrahi yöntem olan beyin pili tedavisi gündeme gelmektedir. Beyin pilleri insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmemizi, böylelikle elektrik akımı verdiğimiz bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarmayı ya da baskılayabilmeyi sağlayan cihazlardır. Bu ameliyatları hastalarımız uyanık olarak konuşa konuşa, karşılıklı sohbet halinde gerçekleştiriyoruz. ‘Hastalığın saatini geri almak’ olarak tanımladığımız beyin pili tedavisi sayesinde bağımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan kişiler yeniden bağımsız yaşama şansı bulabiliyor, önemli bir kısmı da mesleklerini tekrar icra edebilme şansı yakalıyor” diye konuştu.