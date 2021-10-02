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'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı! Mustafa Keser, Bülent Ersoy'u suçladı
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in Star TV ekranlarında sundukları 'Benzemez Kimse Bize' programının yayın ömrü kısa oldu. Programın yayından kaldırılmasının ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, partneri Bülent Ersoy'u suçladı.
Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan 'Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece iki bölüm yayında kalabildi.