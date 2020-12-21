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'Ben daha çocuğum,annemi istiyorum'

'Ben daha çocuğum,annemi istiyorum' Oyuncu çift Berkay Hardal (24) ile Dilan Telkök (25), Ekim 2019’da sürpriz şekilde nikah masasına oturmuştu.
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