"Ben bu oyunu bozarım!"

ATV ’de yayınlanan Gençliğim Yazık dizisi geçtiğimiz hafta 5. bölümle ekranlara geldi. Gençliğim Eyvah dizisinin bu haftaki son bölümünde; Arif ’in barbar doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez.