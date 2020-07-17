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"Ben bu oyunu bozarım!"

17 Temmuz 2020 Cuma - 14:00 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 14:00

Gençliğim Eyvah 6. bölüm fragmanı yayınlandı!


ATV ’de yayınlanan Gençliğim Yazık dizisi geçtiğimiz hafta 5. bölümle ekranlara geldi. Gençliğim Eyvah dizisinin bu haftaki son bölümünde; Arif ’in barbar doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez.
 
 
 

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