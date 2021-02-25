'Bedava aşı' iddialarına Bakan Koca'dan belgeli yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun aşı ile ilgili iddialarına belgelerle yanıt verdi. Koca, "Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi " iddiasına yanıt verdi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Dünyada aşı savaşının yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyada ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ticari sır olarak kalmasını gerektiğini sözleşmeye de konur. Şunu ifade etmiştim. Biz aşıyı en uygun fiyata alan ülkeyiz. Rakamı söylediğimde bunu zaten herkes biliyor olacaktı. Ama bu aşıyı sadece Türkiye almıyor başka ülkeler de alıyor. Aşıyı en uyguna alan ülke Türkiye. İddia şu: Üretici firma 1 milyon doz aşır üretti ve bu aşıyı Türkiye'ye bedel almadan bağışladı. Ama aracı firma bunu Türkiye'ye fatura etti.

Biz firmaya dedik ki 'Biz sözleşmemiz gereği size vermemiz gereken bir bedel var. Bu bedeli biz ödüyoruz. Böyle bir iddia var, bu nedir?' Firma diyor ki özetle, bu aşıyla ilgili buradaki amaç siz biden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık. Bu nakit akış yönetimini sağlamak için Sinovac firmasını da temsil eden distribütör firmasına bedelsiz olarak verdik ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık. Bunu üretici firma söylüyor.

Aşı savaşının olduğu bir dünyada bir firma bir ülkeye 1 milyon aşıyı bedava verir mi? Bunun akılla izahı var mı? Biz bütün görüşmeleri Sinovac ile yaptık. Aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir. Bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Devletler arası sırrı niye ortaya döküyoruz? Bana muhalefet lideri açıp sorabilirdi, böyle bir durum var. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı? Bizim vatandaşımız veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Aşıya ulaşmak için her türlü yolu kullanıyoruz. Müsterih olsunlar.