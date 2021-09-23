Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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- 'Bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı yapıldı' iddiasına soruşturma
'Bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı yapıldı' iddiasına soruşturma
23 Eylül 2021 Perşembe - 15:00 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 15:05