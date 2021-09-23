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'Bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı yapıldı' iddiasına soruşturma

23 Eylül 2021 Perşembe - 15:00 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 15:05

Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.


Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.
 

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