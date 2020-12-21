“Bebeklerdeki kabızlık anneden kaynaklanabilir”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, “Konstipasyon yani kabızlığın hem çocuk hem de ailesinin yaşam kalitesini bozan büyük bir sorun. Okul öncesi çocukların yaklaşık yüzde 3’ünde, okul çağındaki çocukların ise yüzde 1 ile 2’sinde kabızlık görülüyor. Dışkılamada zorluk veya gecikme kabızlık olarak ifade edilse de tanı kriteri olarak; haftada 3’ten daha az sayıda dışkılaması, dışkının sert ve parça parça olması, dışkılama sırasında zorlanarak ve ağrı çekme şikayetlerinin olması gerekiyor. Kabız bebeklerde huzursuzluk, karında şişlik, sürekli ağlama, sert kakaya bağlı makatta çatlak görülürken daha büyük çocuklarda karın ağrısı, makattan kan gelmesi, dışkı kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları ve iştahsızlık görülür. Çocukluk döneminde ise yanlış beslenme, hormonal ve metabolik bozukluklar, tuvalet alışkanlığı kazandırma, tuvaleti erteleme, bağırsakta veya onu uyaran sinirlerde bozukluk, kullanılan ilaçlar ve psikolojik nedenlere bağlı kabızlık görülüyor” ifadelerini kullandı.

“PİLAV, MAKARNA, FASTFOOD, PATATESE DİKKAT”

Çocuklarda kabızlığın en sık ek gıdaya geçiş ve tuvalet alışkanlığının kazandırılması dönemlerinde görüldüğüne dikkati çeken Dr. Parlak, şöyle devam etti: “Bebeklerde en sık nedenler arasında annenin kabız olması ve az su tüketimi, ek gıdaya başlandığı dönem, tuvalet alışkanlığı kazandırılması aşamasında, fazla inek sütü tüketmesi, kan ilacı kullandığı dönemde görebiliyoruz. Çocuklarda az su tüketimi, lifli besinler yerine abur cubur, bol karbonhidratlı ve fastfood tarzı beslenme bozukluklarında kabızlık görebiliyoruz. Özellikle pilav, makarna, pirinç lapası, patates, muz, fazla süt tüketimi de kabızlığa neden olabiliyor. Bağırsakta darlık veya tıkanıklık gibi anatomik bozukluklar ile serebral palsi, omurilik tümörü gibi bağırsağı uyaran sinirlerde hasar durumunda görebiliyoruz. Makatta yırtık ya da darlık hastanın dışkılamayı ertelemesine o da kabızlığa neden olmaktadır. Tiroit bezinin az çalışması gibi hormonal bozukluklarda kabızlık artabiliyor. Oyun veya çizgi film izleyen çocuklar tuvalet ihtiyacını ertelemektedir. Aile içinde sorunlar, anne ile babası boşanması aşamasında, yeni kardeş veya yeni okula başlama gibi nedenler psikolojik sebepleri oluşturuyor.”

“GEREKİRSE PEDAGOG DESTEĞİ ALINMALI”

Hastanın hikayesi, dışkılama özellikleri, beslenme düzeni, kabızlığın başlama zamanı ve kabızlığa eşlik eden şikayetlere yol gösterecegini söyleyen Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, "Anarectal bölgenin elle muayenesi yapılabilir. Tetkik olarak; düz karın grafisi, rectal bölgeye endoskopi, dışkılamanın grafi olarak değerlendirilmesi ve biyopsi tanıyı koymada yardımcıdır. Tiroit, diyabet, çölyak gibi hormonal ve metabolik bozukluklar için kan tetkiki istenir. Öncelikle aile ve çocuğa kabızlık hakkında bilgi verilmeli, tedavisinin mümkün olduğu ve sabır ile üstesinden gelinebileceği anlatılmalıdır. Hormonal veya metabolik bozukluk varsa tedavisi düzenlenmelidir. Psikolojik bozukluk durumunda aile ve öğretmenleri ile konuşup çocukla beraber sorunu çözmeye yönelik adımlar atılmalı. Gerekirse pedagojik destek sağlanmalıdır” diye konuştu.

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