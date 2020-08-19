19 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.092 0.00 EURO 8,7980 -0.08
USD 7,3690 -0.06 ALTIN 471,260 -0.66
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Bebek düşünüyoruz ama pandemi var'

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:06 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 9:06

Geçtiğimiz ocak ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta dünyaevine giren Türkiye eski güzellerinden Tuğçe Sarıkaya ile Güven Dağıstan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.


Nişantaşı'nda bir mekanda kahve içip sohbet eden Tuğçe Sarıkaya-Güven Dağıstan çifti, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.
 
DİDİM'DE AİLE ZİYARETİ, BODRUM'DA TATİL
 
Sarıkaya, "Pandemi döneminde evdeydik. Fazla dışarı çıkmadık. Bir özlem oluştu tabii, insan gezmek istiyor. Havalar da çok güzeldi. Biraz ortalığın sakinleşmesiyle hem Didim'e gidip aile ziyaretinde bulunduk hem de birkaç gün Bodrum'a gidip kafa dinledik" dedi.
 
1.5 yıllık evli çift, "Bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evet düşünüyoruz ama şu an pandemi var. Biz de ne yapacağımızı bilemedik" cevabını verdi.

ETİKETLER

güven dağıstan tuğçe sarıkaya nişantaşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.