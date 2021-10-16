'Bazı şarkıcılar artık emekliliğini ilan etmeli'

Duygu Güneş, başından geçen bir olayı anlatırken, bazı meslektaşlarına üstü kapalı göndermede bulundu.

"BAZI SÖZLERE CANIM SIKILDI"

"Bazı şarkıcıların artık emekliliğini ilan etmesi gerektiğini belirten Güneş, "Şarkıma birçok isimden güzel destekler geldi. Hatta ilerleyen günlerde çok kıymetli isimlerle bir projemiz olacak. Ama kulağıma gelen bazı sözlere de canım sıkıldı.

Yeni şarkıcıların piyasaya kabul edilmemesini isteyenler var. Herkes kendi ekmeğinde ama fazlasını isteyenler böyle başkalarına bulaşmaya çalışıyor. Demek ki bir şeyleri doğru yapmışım ki önüm kesilmek istendi. Ben bunları duymazdan gelerek yoluma devam edeceğim. İsteyen istediğini yapabilir, ben iyi işlerle burada olacağım" dedi.