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'Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti'

05 Ağustos 2021 Perşembe - 16:46 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 16:46

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'ların, 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirerek 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" dedi.
 
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