28 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.181 -1.25 EURO 8,1350 0.88
USD 6,9380 1.12 ALTIN 430,280 0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Barbaros' için sıkı çalışıyor!

28 Temmuz 2020 Salı - 14:22 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 14:22

Engin Altan Düzyatan'ın TRT 1'de ekrana gelecek olan dizisinde yer alması kesinleşti. Sakal uzatmaya başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu.


En son ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yine dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin final yapmasıyla sakallarını kesen Düzyatan, rolü için tekrardan sakal uzatacak.
 
TARİHÇİLERDEN YARDIM
 
Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan oyuncu, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak. Denize tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncunun yakın çevresine çok heyecanlandığını söylediği öğrenildi.
 
 

ETİKETLER

barbaros engin altan düzyatan trt1
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.