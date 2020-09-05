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"Bana hayat hep yaz"

"Bana hayat hep yaz" Paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren Selen Görgüzel, son olarak eşi Hamdi Alkan'a cesur mayosuyla poz verdi.
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