15 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.676 -0.15 EURO 7,6950 0.27
USD 6,8400 0.38 ALTIN 376,920 -0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Bana ağabey diyeceksin' dedi, olumsuz yanıt alınca tüfekle öldürdü

DHA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 13:04 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 13:04

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Harun S. (30), kavga ettiği Burak Telkeşe (28) "Bana ağabey diyeceksin" diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun S., "Sana ağabey demem" cevabını veren Telkeşi tüfekle vurarak, öldürdü.


Olay, dün gece, Mudurnu'nun Delice Yaylası'nda meydana geldi. Burada iddiaya göre alkol alan Burak Telkeş ve arkadaşı Harun S. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanında bulunan arkadaşlarının müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Harun S., Burak Telkeş'i arayarak, Mudurnu ile Abant Tabiat Parkı arasındaki yol kenarında bir yere çağırdı. İkili, burada yeniden bir araya gelip, tartışmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Harun S., "Bana ağabey diyeceksin diyerek, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun S., ardından "Ben sana ağabey falan demem" diye cevap veren Telkeş'i vurdu. Burak Telkeş, olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma tarafından yakalanan Harun S. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

ETİKETLER

Bolu ağabey Bana ağabey diyeceksin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.