“Balçiçek’le sohbete geldik” Kanal D’de başlıyor!

Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor ve şahane sohbetiyle hafta sonlarınızı renklendirmeye geliyor.

Ünlü sanatçılar, alanında uzman konuklar, en son trendler, güzelliğe dair ipuçları, moda, sağlık, spor, kısaca hayata dair her şey The Ritz Carlton İstanbul’un muhteşem atmosferi eşliğinde bu programda konuşuluyor.



Ayrıca moderatör Balçiçek İlter, her hafta farklı ilgi alanı ve sektörlerden seçkin konuklarını bizzat yerlerinde ziyaret edecek ve en merak edilen detayları izleyicisiyle paylaşacak.



Balçicek İlter’in sunumuyla “Balçicek ile Sohbete Geldik”, 8 Kasım Pazar günü saat 12.00’de Kanal D’de...