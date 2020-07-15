15 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 -0.56 EURO 7,8570 0.40
USD 6,8660 0.03 ALTIN 398,880 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi!"

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:45 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 14:49

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında yayınlanan “Alman Hükümeti Türk ailelerin çocuklarına el koyuyor” haberi büyük yankı uyandırdı


Yüzlerce aile programın ihbar hattını arayarak yardım çağrısında bulundu. Programı izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da canlı yayına telefonla bağlandı. Bakan Çavuşoğlu, Alman Hükümeti’nin Türk ailelerin çocuklarına el koyduğu haberlerinin gerçeklik payının çok yüksek olduğunu ve konuyu çok yakından takip ettiklerini belirtti.
 
Bakan Çavuşoğlu yaptığı önemli açıklamalarla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yüreğine su serpti. Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de...

ETİKETLER

kanal d bakan çavuşoğlu türk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.