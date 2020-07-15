"Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi!"

Yüzlerce aile programın ihbar hattını arayarak yardım çağrısında bulundu. Programı izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da canlı yayına telefonla bağlandı. Bakan Çavuşoğlu, Alman Hükümeti’nin Türk ailelerin çocuklarına el koyduğu haberlerinin gerçeklik payının çok yüksek olduğunu ve konuyu çok yakından takip ettiklerini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu yaptığı önemli açıklamalarla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yüreğine su serpti. Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de...