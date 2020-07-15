"Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi!"

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında yayınlanan “Alman Hükümeti Türk ailelerin çocuklarına el koyuyor” haberi büyük yankı uyandırdı

Yüzlerce aile programın ihbar hattını arayarak yardım çağrısında bulundu. Programı izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da canlı yayına telefonla bağlandı. Bakan Çavuşoğlu, Alman Hükümeti’nin Türk ailelerin çocuklarına el koyduğu haberlerinin gerçeklik payının çok yüksek olduğunu ve konuyu çok yakından takip ettiklerini belirtti.