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'Baht Oyunu' Youtube'da bir milyon aboneye ulaştı

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 15:37 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 15:37

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’nun Youtube kanalı 1 milyon aboneye ulaşarak büyük bir başarı elde etti.


Yayınlandığı ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan 'Baht Oyunu' dizisi, ekrandaki başarısını Youtube’da elde ettiği bir milyon abone ile taçlandırdı. Salı akşamları sosyal medyanın trend listesinde zirveye oynayan dizinin Youtube’da yayınlanan videoları bugüne kadar yaklaşık 325 milyon izleme elde etti.
 
‘Baht Oyunu’nun Youtube rekoru, dizinin oyuncuları ve hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Dizinin sosyal medya sayfaları yorum yağmuruna tutuldu.
 
‘Baht Oyunu’ dizisi, yeni bölümleriyle salı günleri saat 20.00’de Kanal D’de.
 

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Baht Oyunu Youtube Kanal D
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