‘Baht Oyunu’ yine çok konuşuldu...

ADA, BORA’NIN GÜVENİNİ KAZANMAYI BAŞARDI...

Baht Oyunu’nun ikinci bölümünde Ada, Bora’nın asistanı olarak işe başladı. Bora, Ada’yı işten çıkarması durumunda bir milyon liralık tazminat ödeme sözüyle Ada’dan videonun tamamını aldı ancak zorlu çalışma koşulları Ada’ya adeta ecel terleri döktürdü. Bora videoyu aldıktan sonra Tuğçe ile ortaklıktan vazgeçti. Üstelik işleri yeniden yoluna koyabilmesi için eline büyük bir fırsat geçti. Bir reklam anlaşmasına imza atacak olan Bora, iş yemeğine çıkacağı Serdar’ın eşiyle geleceğini öğrenince, yemeğe katılması için Tuğçe’ye teklif götürdü. Yemeğe Bora ile birlikte gitmeye kararlı olan Ada ise Tuğçe’nin içeceğine uyku ilacı koyunca, Tuğçe bir alışveriş kabininde uyuyakaldı. Bunun üzerine Bora’nın yemeğe Ada’yla katılmak zorunda kaldı ve Ada’yı Serdar ve eşine sevgilisi olarak tanıttı.

Ada, şen şakrak haliyle kısa sürede sempati topladı ve Bora, Ada sayesinde itibarını kurtarmayı başardı. Ancak restorana Tuğçe ve Rüzgar’ın gelmesiyle, Bora hakkındaki olumlu intiba tersine döndü. Ada’nın alkole dayanıksız olduğunu bilen Rüzgar, ikram ettiği likörlü çikolata ile Ada’nın sarhoş olmasına neden oldu. Ada’nın davranışları Serdar ve eşi için bardağı taşırdı. İşi mahvolan Bora ise Ada’yı eve bıraktı ve ertesi gün Ada’nın asistanlık görevine son verdi.

Bora umudunu kaybetmişken, hiç beklenmedik bir olay meydana geldi. Serdar, Bora’yı ziyaret ederek her şeye rağmen Ada ile aralarındaki çekime hayran kaldıklarını söyledi ve anlaşmayı imzalamayı kabul etti. Bora ise ona dürüst davranmayı tercih ederek Ada’nın yalnızca asistanı olduğunu söyledi. Serdar doğru olanın Ada’yı işe geri almak olduğunu belirtince de Bora, Ada’nın evine gitti. Ada’nın iyi niyetini fark eden ve ona güven duymaya başlayan Bora, Ada’nın işe geri dönmesini sağladı.

Bora, Ada’yı Elif’in doğum gününe götürdü. Tuğçe ve Rüzgar’ın da olduğu kutlamada Elif’in Ada’ya olan ilgisi Bora’nın da hoşuna gitti. Ali ise Ada’ya, Tuğçe’nin Bora’ya olan hislerini söyledi.

Baht Oyunu yeni bölümü ile 29 Haziran Salı akşamı Kanal D’de...