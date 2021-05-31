'Baht Oyunu' yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gördü!

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı yeni dizisi ‘Baht Oyunu’ yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gördü.

Gerçek aşk arayışını romantik komedi tadında yaz ekranına taşıyacak olan ‘Baht Oyunu’, eğlenceli hikayesi ve renkli oyuncu kadrosuyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi, tanıtımlarıyla da büyük ilgi gördü.

Gerçek aşkı bulmak için önce onu kaybeden, kaybettiği aşkını geri kazanmak için savaşırken fark etmeden yeni bir aşkın kapısını aralayan Ada’nın hikayesini seyircilerle buluşturmaya hazırlanan ‘Baht Oyunu’, salı akşamlarının vazgeçilmezi olacak.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı , Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.