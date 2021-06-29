‘Baht Oyunu’nun kamera arkasında eğlenceli anlar

Sevilen dizi Baht Oyunu'nda eğlence, kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da devam ediyor.

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı, sevilen dizi Baht Oyunu’ nda eğlence, kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da devam ediyor.

Dizinin genç oyuncuları Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen setteki boş zamanlarının büyük bir kısmını birlikte geçiriyor.



Kısa sürede uyum yakalayan genç oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları set paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.



Oyuncuların paylaşımlarında dizinin ekrandaki eğlenceli dünyasının setteki uyumlu ve neşeli ortamdan kaynaklandığı görülüyor.



Setteki eğlenceli anlara dizinin yönetmeni Serdar Gözelekli de eşlik ediyor.



‘Baht Oyunu’ setinin renkli dünyası hem ekrana hem sosyal medya paylaşımlarına yansıyor.