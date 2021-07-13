‘Baht Oyunu’nun çifti seyircinin gözdesi oldu!

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı beğeniyle izlenen dizisi ‘Baht Oyunu’ her salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Eğlenceli hikayesi ve renkli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Hande Subaşı ve Emrah Ben performanslarıyla göz dolduruyor.

Baht Oyunu’nda mutlu evliliğin sırrı Nergis ve Aslan’dan soruluyor. Dizinin sevgi dolu çifti Nergis ve Aslan, eğlenceli maceraları ile izleyiciye kahkaha tufanı yaşatıyor.



Nergis’in bir dediğini iki etmeyen ‘küçük enişte’ lakaplı Aslan, dillere destan aşkıyla ekranın yeni fenomeni olurken, ailesinin kötü bahtını Aslan ile kırmış olan Nergis’in deli dolu halleri ise çok seviliyor.



Birbirlerine düşkünlüklerinin yanı sıra biricik yeğenleri Ada’yı koruyup kollamayı görev edinen ikili, Ada’nın da kendileri gibi mutlu bir evlilik yapması için büyük çaba sarf ediyorlar.



‘Baht Oyunu’, yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de...