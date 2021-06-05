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'Baht Oyunu'nun afişi yayınlandı

05 Haziran 2021 Cumartesi - 14:29 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 14:29

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Baht Oyunu’ndan bir afiş daha yayınlandı.


15 Haziran Salı günü saat 20:00'de Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Baht Oyunu’ dizisinin afişinde genç yıldızlar Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer aldı.
 
Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve merakla beklenen dizi, eğlenceli hikayesi, renkli karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosuyla ekrana damgasını vuracak.
 
Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.
 

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