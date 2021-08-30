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'Baht Oyunu'nun 11. bölümünde ilginç durumlar!

30 Ağustos 2021 Pazartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 16:56

‘Baht Oyunu’, 31 Ağustos Salı akşamı 11'inci bölümüyle ekrana gelecek.


Tuğçe’nin umursamaz tavırları Rüzgar’ın canına tak eder ve Tuğçe’den ayrılıp Ada’ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar’ı kendinden uzak tutmak için çare arar. Sonunda Bora’yı da yanına çekip Tuğçe ile Rüzgar’ı yeniden bir araya getirecek ilginç bir plan yapar.
Ada’nın organizasyonuyla Bora, Rüzgar ve Tuğçe kendilerini boks salonunda bulur. Planı ters tepen Ada, Rüzgar ve Tuğçe’yi barıştırmak için yeni bir plan yapar.

Ada, Rüzgar’ı evine davet edip Tuğçe ile ikisinin baş başa kalmasını sağlayacaktır. Ada’ya kendini affettirmek isteyen Bora, ona yardım eder ve birlikte vakit geçiren ikili daha da yakınlaşır.

Rüzgar şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe’yi kıstırır. Bunun üzerine Ada ve Tuğçe, Rüzgar’ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.

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