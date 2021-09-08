'Baht Oyunu'nda itiraflar peş peşe geldi!

"Baht Oyunu", sürprizlerle dolu on ikinci bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizi sosyal medyada da #BahtOyunu etiketiyle en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

‘Baht Oyunu’nun on ikinci bölümünde Ada ve Bora’nın birbirlerine aşık olduğunu fark eden Ali ve Selin ikilisi, onları bir araya getirecek bir plan yaptı. Ali ve Selin’in çabaları sonucunda baş başa kalan Ada ve Bora arasında itiraflar peş peşe geldi ve aşk başladı.

Aşklarını doludizgin yaşayan Ada ve Bora ilişkilerini çevrelerinden gizlemeye karar verdi. Şirkette gizli saklı buluşan aşıkların tavırları Tuğçe’yi şüphelendirdi ve Tuğçe çifti göz hapsine aldı. Bora ile yeni bir sayfa açan Ada ise Rüzgar’la boşanma sürecini hızlandırdı.

Bora’nın Ada’ya geçmişini açması ipleri kopardı. Bora’nın yalan konusundaki hassasiyetini bir kere daha gören Ada, bu ilişkiyi sürdüremeyeceğini düşünerek Bora’dan ayrıldı.