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'Baht Oyunu' başlıyor! İşte dizinin çok konuşulacak karakterleri...
Kanal D’nin; yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, 15 Haziran Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı 'Baht Oyunu' dizisinin oyuncu kadrosunda; İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.