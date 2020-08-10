“Babama acı çektirmek için yaptım” dedi, kardeşini öldürdü

Kanal D’de hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına acılı baba Osman Yüksel telefonla bağlandı.

Akıl almaz olayın ardından oğulları hakkında konuşan Osman Bey, kardeşine kıyan oğlunun uyuşturucu madde kullandığını ve 6 aydır evden çıkmadığını söyledi. Şizofreniden şüphelenen baba “Oğlum duvarlarla konuşuyordu” dedi. Oğlunun tedavi olmak istemediğine de değinen baba, 2 kez üfürükçü hocaya götürdüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirtti. Baba Yüksel, kendisi ve eşinin, küçük evlatlarının katili olan oğullarıyla görüşmediğini, bundan sonra da görüşmek istemediğini açıkladı. Kıskançlık iddialarına ise ilginç bir cevap verdi. “Ben kardeşini bizden kıskandığını anlayamadım. 18 yaşındaki bir çocuğu nasıl seveyim” dedi.