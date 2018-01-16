'Aynı evde kalıyorduk onları yatakta yakaladım'

Bodrum'da 9 gündür kayıp olarak aranan Ali Özdemir'in (46) ortağı tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmaya başlamasının ardından başlatılan soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Polis, cinayet zanlısının silahı denize attığını söylediği bölgede iki adet cevap telefonu buldu. Telefonların öldürülen Ali Özdemir'e ait olduğunu belirleyen polis telefonları incelemeye aldı. Polis telefonlardaki yazışma ve mesajları tespit etmeye çalışıyor.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Öte yandan soruşturma dosyasına yansıyan ilk bilgilere göre polis Ali Özdemir'in kaybolmasının ardından Mustafa Ö'nün de bilgisine başvurmuştu. Soruşturmayı derinleştiren polis, birçok kamera kaydını da incelemeye aldı. Mustafa Ö'nün verdiği bilgilerle, kameralardaki bazı kayıtların çeliştiğini belirleyen polis Mustafa Ö. üzerinde yoğunlaştı. Durumun stresini yaşayan Mustafa Ö' bir süre sonra intihar girişiminde bulundu. İlk tedavisinin ardından da savcılığa giderek suçunu itiraf etti.

Mustafa Ö'nün eşi, kayınpederi ve aynı evde yaşayan bir kişinin daha gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Olayda kullanılan silah ise henüz bulunamadı. Bölgedeki aramalar devam ediyor.

AYNI EVDE KALIYORDUK ONLARI YATAKTA YAKALADIM

Katil zanlısı, kafeterya işletmecisi Mustafa Ö.’nün dün sabah Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek, eski ortağı Özdemir’i öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Mustafa Ö.’nün, olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi Avni S. ile eşi Tuğba Ö.’nin de Köyceğiz’de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Mustafa Ö.’nün ifadesinde, eski ortağı Ali Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, iki hafta önce eşi ile ile eski ortağını aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüpheli, olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdemir’i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü söyledi. Mustafa Ö., ifadasinde şöyle dedi: Eşim ve Ali Özdemir hakkında dedikodular duyuyordum, ancak hem eşime güveniyordum hem de arkadaşıma. Ancak kendilerini bir gün aynı odada görünce şoke oldum, kandırılmak beynimi kemiriyordu. Vicdan azabı çektiğim için de intihar edip, ölmeyi denedim, ancak başaramadım. (milliyet.com.tr)