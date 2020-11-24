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'Aybüke Öğretmen'in adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak

DHA-AA |  24 Kasım 2020 Salı - 11:34 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 11:37

Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı yaşatılacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a, yaklaşık 8 bin 300 metrekare  kullanım alanına sahip, 4 katlı, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonlarının  yanı sıra görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanların bulunduğu,  dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen modern bir halk kütüphanesi  kazandırıldı.
 
150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek,  çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği  yapabilecek kütüphanenin birinci katı çocuklara tahsis edildi.
 
Bu katta her yaştan çocuk için oyun ve okuma salonları, aktivite  alanı, oyuncak kütüphanesi, masal okuma odası ve cep sineması gibi alanlar  oluşturuldu.
 
 
Batman halkı şehidinin adını kütüphanede yaşatmak istedi
 
Vatandaşlar bu modern halk kütüphanesine şehit Aybüke öğretmenin  adının verilmesini talep etti.
 
Talebin Valilikçe iletilmesi üzerine Bakanlığın da onayı ile kütüphane  "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi" olarak hizmet vermeye  başladı.
 
 
Salgın sonrası 24 saat hizmet verecek
 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, AA muhabirine,  burasının Türkiye'nin en modern kütüphanelerinden biri olduğunu söyledi.
 
Kütüphanenin iç ve dış tasarımıyla büyük ilgi gördüğünü belirten  Aslanlı, "Daha önce 24 saat esaslı çalışıyorduk. Kütüphanemiz pandemiden dolayı  mesai saatleri içinde, tedbirleri uygulayarak hizmet vermekte. İnşallah pandemi  biterse bu güzide eser 24 saat halkımızın hizmetinde olacak." dedi.
 
Aslanlı, kütüphaneye Kozluk'ta şehit edilen Yalçın'ın isminin  verildiğini anlatarak, "Aybüke öğretmen, eğitim noktasında çocuklarımıza  rehberlik ederken şehit olmuştu. Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin  verilmesi çok isabetli olmuştur. Bu ismi veren Bakanlığımız ve buna vesile olan  Valimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
 
 
"Aradığımız her türlü kaynağı bulabiliyoruz"
 
Üniversite öğrencilerinden Şevval Sevim, yeni açılan kütüphanede ders  çalıştığını söyledi.
 
"Gayet ferah ve insanın içini açan bir atmosferi var." diyen Sevim,  sağlıklı ortamda ders çalışma imkanı bulduklarını belirtti.
 
Yusuf Yargun da ders çalışmak için kütüphaneye geldiğini ifade ederek,  "Kütüphane gerek dış görünüşü gerekse de iç ortamı olarak çok güzel. Kaynaklar  bayağı geniş. Çok kitap var. Aradığımız her türlü kaynağı bulabiliyoruz."  şeklinde konuştu.
 
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı  Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne  dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır  yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
 

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Batman Aybüke öğretmen kütüphane
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