'Ata Demirer deniz sevgisini abarttı'
28 Temmuz 2020 Salı - 15:38 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 15:38
Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı denize dair paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, bu defa bir balığa sarılmış şekilde görülüyor.
Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, son olarak bir balığa sarılmış halde görüldüğü bir kareyi paylaştı.
Ata Demirer’in bu karesine, "Demirer deniz sevgisini abarttı” şeklinde yorumlar geldi.