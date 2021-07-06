'Aşkın Tarifi'nin alkış toplayan 'ikilileri'

Kanal D’nin sevilerek izlenen dizisi Aşk ın Tarifi, bu hafta ekrana gelen bölümüyle yine ilgi odağı oldu. Oyuncuların uyumlarının tam not aldığı bölümde Şebnem’i canlandıran İdil Sivritepe ve Ergin karakterindeki Mehmet Şeker’in sahneleri büyük beğeni topladı. Yurt dışında da birçok yorum alan ikiliye “Çok tatlı bir çiftsiniz, bu ikili seviyoruz” yorumları yapılırken; oyuncular hayranlarına sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Dizinin sosyal medyada ilgi çeken bir diğer ikilisi de Cem Davran ve Yasemin Baştan oldu. Hazım ve Sultan rolünde izlediğimiz iki oyuncunun çiçek ekme sahneleri izleyiciden ilgi gördü. Sosyal medyada üzerinden “İkinizi ekranda bir arada görmek çok keyif verici” şeklinde yorumlar yapıldı.

Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.