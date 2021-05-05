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'Aşkın Tarifi' fotoğraf çekiminden çok özel anlar

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:28 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 17:28

Yakında çekimlerine başlanacak olan dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekiminde bir araya geldi.


Kanal D’nin yeni dizisi 'Aşkın Tarifi'nin fotoğraf çekimi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Çekimler için bir araya gelen oyuncuların keyifli anları kamera arkası görüntülere yansıdı.
 
 
Dizinin genel hikayesi şöyle:
 
Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a 'aşk dersi' verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?'Aşkın Tarifi' dizisi yakında Kanal D’de.
 
 

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