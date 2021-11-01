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'Aşkım eve gel' diye çağırıp öldürdü! Yasak aşk detayı

AA |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 14:48

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde eşini bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Cinayet ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Cinayet zanlısı eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğü söyledi.


Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "eşi canavarca hisle ve  eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan yargılanan sanık Z.K, müşteki B.K.  ile taraf avukatları katıldı.
 
Z.K, savunmasında, Akpınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak  çalıştığını, eşi İ.K'nin ise Kırşehir'de çocuklarıyla kaldığını söyledi. Olay günü eşini telefonla arayarak ilçeye çağırdığını belirten sanık,  "Eşim Kırşehir'de çocuklarımın yanındaydı. 'Aşkım, orada işin gücün yoksa bu  hafta da buraya gelebilirsen gel, evi temizleyelim, bir de sıcak yemek yiyelim.  Çoktan beri sıcak yemek yemiyorum.' dedim. Bu lafım üzerine eşim çıkmış gelmiş,  sağ olsun. Allah razı olsun geldiği için." dedi.
 
Yakındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yemek hazırladıklarını  anlatan Z.K, çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir  kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını savundu.
 
Sanık Z.K, arayanın kim olduğunu ısrarla sormasına rağmen cevap  alamadığını ileri sürerek, şöyle devam etti:  "Arka arkaya çağrı geliyordu. Eşim, 'Bayan arkadaşım.' dedi. Gerçekten  de bayan ismiyle kayıtlıydı arayan. İki kere çağrıyı reddetti. 'Bir şey mi var?'  dedim. Kendisi de heyecanlandı, eli ayağı titredi. O anda 'Benden sakladığın bir  şey mi var, o kim?' dedim. Yemin etti, bayan arkadaşım diye. 'Bayansa neden  açmıyorsun, belki sana ihtiyacı düşmüştür, sıkıntısı vardır.' dedim. 'Canım  isterse açarım, istemezse açmam.' dedi. O anda kendisine olan güvencim yıkıldı.  Tartışmaya başladık."
 
Tartışma sırasında eşinin kendisine işi dolayısıyla hakaret ettiğini  ileri süren Z.K, elini yüzünü yıkamak için mutfağa gittiğini ve bir olay olmaması  için kendisini dışarı atmayı düşündüğünü iddia etti.
 
'ANNEM BİR ERKEKLE KONUŞUYOR'
 
Sanık Z.K, "Mutfakta bıçağı gördüm. Kapar kapmaz yanına varmışım.  Sinirimden, öfkemden kendime hakim olamadım. Yalanları çok zoruma gitti." diye  konuştu.  Mahkeme başkanının, "Olaydan birkaç gün önce kızınla ne konuştun?"  diye sorması üzerine sanık, "Olaydan 2-3 gün önce kızım aradı. 'Baba, annem  telefonda bir erkekle görüşüyor.' dedi. Ben de 'Kızım boş ver, bu konuyu sonra  konuşalım.' dedim." şeklinde cevap verdi.
 
Mahkeme, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek  duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.
 
Akpınar ilçesinde 6 Şubat'ta evinde tartıştığı eşi İ.K'yi bıçakla  öldüren Z.K. polise teslim olmuş, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı  nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
 
  

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