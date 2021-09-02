'Aşı olun' çağrısı yaptı! Bir gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

Karaman'da koronavirüs sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki Süleyman Can'ın, bir gün önce yoğun bakımdayken çektiği video ile "aşı olun" çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, uzun süre Almanya 'da yaşayan Süleyman Can, emekli olduktan sonra haziran ayında memleketi Karaman 'a döndü.

Karaman'da yaşamaya başlayan Can, yakınlarının tüm uyarı ve ısrarlarına rağmen aşı olmadı. Koronavirüse yakalanan ve geçen hafta Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Can, bu gece yoğun bakımda hayatını kaybetti. Can'ın vefatından bir gün önce hastaneden çektiği video ile yakınlarına "aşı olun" çağrısı yaptığı anlaşıldı.

Can'ın akrabası Bünyamin Katırcı, yaptığı açıklamada, koronavirüse bir kayıp daha vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Dün Can ile hastanede tedavi gördüğü sırada telefonla görüştüğünü ifade eden Katırcı, şunları kaydetti: