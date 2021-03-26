Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilerin hayata adapte edilmesinin baş döndürücü bir hıza ulaştığını ifade ederek, "yeni normal" denilen bu süreçte dijital hizmetlerin sunumunun ve kullanımının her zamankinden daha fazla önem kazandığını söyledi.

Siber güvenlik açısından 2020'nin zor bir yıl olduğuna dikkati çeken Koç, "2020 yılında 1 dakikada 375 yeni siber saldırı gerçekleştirildi, 3 yeni oltalama sitesi kuruldu, Kovid-19 ile ilgili 35 spam e-posta saptandı, 16 bin 172 kayıt ele geçirildi. Artan siber saldırılara karşı en büyük gücümüz milli teknoloji." diye konuştu.

Salgın döneminin başından itibaren bu konuda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak amaçlı içerikler oluşturmaya ağırlık verdiklerini anlatan Koç, sistemlerin dijital ortamlara taşınmasıyla terör ve adli suçların da siber ortama taşındığını dile getirdi.

Koç, boyutları değişen siber tehditlerin artık devletler arasında siber savaş vasıtalarına dönüşerek kritik altyapı ve sistemlerini birer hedef haline getirdiğini belirterek, bir ülkenin kritik altyapılarının siber saldırılara karşı dayanıklılığı seviyesinde siber güç sahibi olduğunu ifade etti. Koç, "Siber uzaydaki verilerimizin korunmasına yönelik hassasiyetimizin sınırlarımızdaki egemenlik haklarımızı korumakla eşdeğer olduğunu biliyoruz ve bunu kapsamlı siber güvenlik stratejileri ve uygulamalarıyla gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda artan siber tehditlerin, ülkeleri dijital altyapılarının korunmasıyla ilgili yeni tedbirler almaya, politika ve stratejilerini yeni ve bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye sevk ettiğini söyleyen Koç, şöyle devam etti:

"Bu amaçla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Dijital Dönüşüm Ofisimiz öncülüğünde yeni Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı. İlgili tüm kurumların katkılarıyla, 8 stratejik amaca yönelik yapılması gereken 40 eylem ve 75 uygulama adımı belirlendi. 2020-2023 dönemini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda belirlenen faaliyetlerin hayata geçirilmesiyle hem ülke çapında dijital altyapılarımıza gelebilecek siber saldırılara karşı mukavemetimizi artıracağız hem de uluslararası siber güvenlik endeksindeki seviyemizi yükseltmiş olacağız."

Koç, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurumlarının ve kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında alması gereken tedbirlerin ana çerçevesiyle çizildiğini dile getirerek, söz konusu genelge kapsamında hazırlanan rehberin 27 Temmuz 2020'de erişime sunulduğunu anımsattı.

Koç, Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı'nın bir eylem adımı olan rehberin ülkenin bilgi güvenliği seviyesini artırmak ve veri mahremiyetini sağlamak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Alanında ülke çapında referans alınacak ilk resmi ve özgün doküman olan rehberin sürekli geliştirilerek uzun vadede ülkemizin bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanmasına kılavuzluk etmesini hedefliyoruz. Gelişen teknolojilerin ortaya çıkardığı siber güvenlik risklerinin yanında bu teknolojilerin savunma amacıyla kullanılmasının oluşturacağı fırsatların da göz ardı edilmemesi gerekir. Bunu 'Pozitif Siber Güvenlik Yaklaşımı' olarak adlandırıyoruz."