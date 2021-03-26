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'Artan siber saldırılara karşı en büyük gücümüz milli teknoloji'

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 11:14 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 11:14

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geçen yıl 1 dakikada 375 yeni siber saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Artan siber saldırılara karşı en büyük gücümüz milli teknoloji." dedi.


Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınıyla dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilerin hayata adapte edilmesinin baş  döndürücü bir hıza ulaştığını ifade ederek, "yeni normal" denilen bu süreçte  dijital hizmetlerin sunumunun ve kullanımının her zamankinden daha fazla önem  kazandığını söyledi.
 
Siber güvenlik açısından 2020'nin zor bir yıl olduğuna dikkati çeken  Koç, "2020 yılında 1 dakikada 375 yeni siber saldırı gerçekleştirildi, 3 yeni  oltalama sitesi kuruldu, Kovid-19 ile ilgili 35 spam e-posta saptandı, 16 bin 172  kayıt ele geçirildi. Artan siber saldırılara  karşı en büyük gücümüz milli  teknoloji." diye konuştu.
 
Salgın döneminin başından itibaren bu konuda toplumu bilinçlendirmek  ve farkındalığı artırmak amaçlı içerikler oluşturmaya ağırlık verdiklerini  anlatan Koç, sistemlerin dijital ortamlara taşınmasıyla terör ve adli suçların da  siber ortama taşındığını dile getirdi.
 
Koç, boyutları değişen siber tehditlerin artık devletler arasında  siber savaş vasıtalarına dönüşerek kritik altyapı ve sistemlerini birer hedef  haline getirdiğini belirterek, bir ülkenin kritik altyapılarının siber  saldırılara karşı dayanıklılığı seviyesinde siber güç sahibi olduğunu ifade etti.  Koç, "Siber uzaydaki verilerimizin korunmasına yönelik hassasiyetimizin  sınırlarımızdaki egemenlik haklarımızı korumakla eşdeğer olduğunu biliyoruz ve  bunu kapsamlı siber güvenlik stratejileri ve uygulamalarıyla   gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Son yıllarda artan siber tehditlerin, ülkeleri dijital altyapılarının  korunmasıyla ilgili yeni tedbirler almaya, politika ve stratejilerini yeni ve  bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye sevk ettiğini söyleyen Koç,  şöyle devam etti:
 
"Bu amaçla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Dijital Dönüşüm  Ofisimiz öncülüğünde yeni Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı  yayımlandı. İlgili tüm kurumların katkılarıyla, 8 stratejik amaca yönelik  yapılması gereken 40 eylem ve 75 uygulama adımı belirlendi. 2020-2023 dönemini  kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda belirlenen  faaliyetlerin hayata geçirilmesiyle hem ülke çapında dijital altyapılarımıza  gelebilecek siber saldırılara karşı mukavemetimizi artıracağız hem de  uluslararası siber güvenlik endeksindeki seviyemizi yükseltmiş olacağız."
 
Koç, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı  Genelgesi ile kamu kurumlarının ve kritik altyapı niteliğinde hizmet veren  işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında alması gereken tedbirlerin  ana çerçevesiyle çizildiğini dile getirerek, söz konusu genelge kapsamında  hazırlanan rehberin 27 Temmuz 2020'de erişime sunulduğunu anımsattı.
 
Koç, Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı'nın bir eylem adımı olan  rehberin ülkenin bilgi güvenliği seviyesini artırmak ve veri mahremiyetini  sağlamak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
 
"Alanında ülke çapında referans alınacak ilk resmi ve özgün doküman  olan rehberin sürekli geliştirilerek uzun vadede ülkemizin bilgi ve iletişim  güvenliğinin sağlanmasına kılavuzluk etmesini hedefliyoruz. Gelişen  teknolojilerin ortaya çıkardığı siber güvenlik risklerinin yanında bu  teknolojilerin savunma amacıyla kullanılmasının oluşturacağı fırsatların da göz  ardı edilmemesi gerekir. Bunu 'Pozitif Siber Güvenlik Yaklaşımı' olarak  adlandırıyoruz."

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siber saldırı milli teknoloji Ali Taha Koç
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