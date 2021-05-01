'Arka Sokaklar' reytingin zirvesinde

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 30 Nisan Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 588’inci bölümü 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9.10 reyting 20.38 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.