03 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6010 0.11
USD 8,1520 0.57 ALTIN 454,990 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Arka Sokaklar' reytingin zirvesinde

03 Nisan 2021 Cumartesi - 11:59 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 11:59

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', Kanal D'de 2 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi.


Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.
 
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 584’üncü bölümü, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9.21 reyting 19.61 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.
 
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.
 

ETİKETLER

Arka Sokaklar Arka Sokaklar kanal d dizi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.