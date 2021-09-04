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'Arka Sokaklar'ın 16. sezonu 17 Eylül'de başlıyor

04 Eylül 2021 Cumartesi - 12:01 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 12:01

Türk televizyon tarihinin 16 sezondur devam eden, en uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 17 Eylül Cuma akşamı 595’inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.


'Arka Sokaklar' dizisinin, yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü. Olay yeri inceleme temasıyla oyuncuların göründüğü tanıtım, dizinin takipçileri arasında beğeni topladı.
 
Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile cuma akşamlarına damgasını vuran 'Arka Sokaklar’ın başrollerini; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu paylaşırken, dizide Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz, Gizem Terzi gibi başarılı isimler de rol alıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş da dahil oldu.
 
Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı 'Arka Sokaklar', 595’inci bölümüyle 17 Eylül Cuma saat 20.00’de Kanal D’de.

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