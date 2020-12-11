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'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı damadını tabancayla öldürdü

DHA |  11 Aralık 2020 Cuma - 21:41 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 21:41

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, H.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı damadı Cemil Demireller'e tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili H.D. ile oğlu M.D. gözaltına alındı.


Olay, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran köyünde meydana geldi. Cemil Demireller, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kayınbabası H.D. ve kayınbiraderi M.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. tabancayla damadı Demireller'i vurdu. Demireller kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cemil Demirellerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Demireller'in cesedi otopsi için Kilis Devlet Hastanesi Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.
 
H.D. ile oğlu M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kilis Musabeyli Cemil Demireller
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