Katy Perry, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Daisy Dove'u kucağına almıştı. İlk kez annelik duygusunu yaşayan ABD 'li şarkıcı , sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

"ONUR DUYUYORUM"

Anneler Günü'nü kutlayan 36 yaşındaki şarkıcı, "Aradığım her şeyi anne olduğumda buldum. Bu yoğun ve derin sevgi için müteşekkirim ve anneler kulübüne katılmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Orlando Bloom da beş yıldır aşk yaşadığı Perry'nin Anneler Günü'nü, "Hayatımızı şekillendiren, bize destek olan ve kayıtsız şartsız seven tüm harika insanlara sevgi ve saygı gönderiyorum" sözleriyle kutladı.

Üç yıllık evlilikleri 2017'de bitiren Orlando Bloom ile Avustralyalı model Miranda Kerr'in, Flynn Christopher adında bir çocuğu bulunuyor.