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"Araç kiralamadan önce fotoğrafını çekin" uyarısı

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 12:17

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, araç kiralamayı düşünen tüketicilere uyarıda bulunarak, "Tüketici, aracı kiralarken teslim almadan önce otomobilin fiziki durumunu tespit etmeli ve dört bir tarafının fotoğrafını çekmeli. Yine araç teslim edilirken de aynı yöntem yapılmalı." dedi.


Tüketici Dernekleri Federasyonu  (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal,yaptığı açıklamada, yaz aylarında ve bayram  döneminde vatandaşların sık sık araç kiralayabildiğini, yüksek talebin ise  fırsatçıları harekete geçirdiğini söyledi.
 
Araç kiralama yapan bazı işletmelerle ilgili tüketicilerden son  dönemde şikayet aldıklarını dile getiren Koçal, yoğun talebin fırsata  çevrilebildiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini anlattı.
 
 Koçal, vatandaşların öncelikle güvenilir işletmelerden araç kiralaması  gerektiğine dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:
 
"Tüketici, aracı kiralarken teslim almadan önce otomobilin fiziki  durumunu tespit etmeli ve dört bir tarafının fotoğrafını çekmeli. Yine araç  teslim edilirken de aynı yöntem yapılmalı. Bu durum, kiralama şirketi ile  yaşanacak sorunların önüne geçecektir. Çünkü son dönemde otomobil kiralama işi  yapan bazı şirketlerin aracı teslim aldıktan sonra tüketiciye farklı masraflar  fatura ettiğine dair şikayetler alıyoruz."
 
"Başkasının araca verdiği zararı size ödetmesinler"
 
TÜDEF Başkanı Koçal, burada sadece kiralama şirketinden kaynaklı  fırsatçılık yaşanmayabildiğini, özellikle günlük veya saatlik kiralamalarda  aracın belirlenen otoparklara bırakılabildiğini belirterek, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"Aracı kiralayan tüketici anahtarı otomobilin içinde bırakıyor ve  şirket de kapıları otomatik olarak uygulama üzerinden kapatıyor. O aracı  kiralamak isteyen başka bir vatandaşa sistem üzerinden kapılar açılarak anahtarı  kiracının alması sağlanıyor. Bu döngü böyle sürüyor. Burada iki tüketici arasında  araç kontrol edilmeyebiliyor. Bu nedenle bir başkasının verdiği zararı ödememek  için de aracın fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor."
 
"Kredi kartınızı iptal edip noterden faturaya itiraz edin"
 
Aziz Koçal, bu konuda Kadıköy'de benzer olayı yaşayan bir tüketicinin  kendilerine ulaştığını kaydederek, "Tüketiciye, 'kredi kartını iptal etmesini ve  gelen faturaya noterden itiraz etmesini' söyledik. Vatandaşımız itiraz edince  birkaç gün sonra karşı taraf faturayı iptal etti." şeklinde konuştu.
 
Faturanın iptal edilmemesi halinde vatandaşın tüm belgelerle tüketici  hakem heyetlerine iptal için başvurabileceğini dile getiren Koçal, "Tüm bunlara  rağmen kiralama yapan şirket ilamsız icra başlatmışsa, ilamsız takibin tebliğ  tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmelidir." açıklamalarında bulundu.
 

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