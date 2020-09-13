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'Ara vereceğim' demişti, servet istiyor

Nisan 2019’da anne olan Fahriye Evcen “Oğlum Karan 2 yaşına girene kadar setlere ara vereceğim” demişti.

'Ara vereceğim' demişti, servet istiyor Evcen, yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
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