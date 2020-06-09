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PKK'nın 'Ape Musa' alanı sorumlusu terörist Devrim Devran öldürüldü

AA |  09 Haziran 2020 Salı - 12:51 | Son Güncelleme : 09 06 2020 - 13:17

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE’DE yer alan, sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olan Devrim Devran'ın öldürüldüğünü duyurdu.


Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde yürütülen  operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar  Listesi'nde turuncu kategorideki sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu  "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edildi. 
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları  kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde,  İl Jandarma  Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği  anımsatıldı.
 
İki teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon  liraya kadar ödülle turuncu kategoride   yer alan,  sözde Amed  eyaleti "Ape  Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran"  kod adlı Salih Ekinci olduğu belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca "Etkisiz hale getirilen teröristin, Diyarbakır  Hani-Topcular kara yolu Yukarı Turalı bölgesinde 19 Mart 2018'de düzenlenen  silahlı saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu  Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu  belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
 

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